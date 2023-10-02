緯穎攻漲停表現超強勁 法人看好出貨量趨勢正成長

AI族群今（2）日表現強勁，其中緯穎（6669）強勢以1,640元攻漲停，同時也帶動母公司緯創（3231）盤中最高111.5元亮燈。法人仍看好緯穎，2024年伺服器出貨量正成長。

法人指出，2024年緯穎伺服器出貨重返正成長軌道，而雲端運算需求上升是明確趨勢，伺服器市場歷經2023年的調整，庫存水位可回歸正常，若2024年總經狀況逐步恢復，加上2023年放量不順的伺服器新平台供貨順利拉升，緯穎一般型伺服器出貨將回到正成長走勢。

關於AI伺服器，法人表示，緯穎2023年出貨基期低，公司承接的AI伺服器專案以ASIC居多，投研部認為ASIC於特定AI運算任務可表現出優異效能，CSP廠商將持續投入ASIC的研發，緯穎可從中受惠。

另外，法人補充，中東專案方面，市場先前傳出美國將發布中東AI 禁令，限制高階 GPU 出口中東，但美方始終沒有公布更進一步的規定，被限制的國家也不明，實際影響待觀察，投研部樂觀看待緯穎2024年AI伺服器的成長性。