AI 再領風騷 緯穎飆漲停、緯創盤中爆量也曾衝上漲停

中秋節過後台股第一個交易日，大盤指數開高走高，盤中大漲逾200點，AI股再領風騷，成為盤面上強勢領攻代表，指標股緯創（3231）盤中爆出逾13萬張成交量，居個股成交量冠軍，股價也觸及漲停111.5元，緯穎開高走高衝上漲停1,640元鎖死，緯軟盤中上漲逾2%。

台股早盤以以16,382.96點開出，指數開高走高一度衝達16,575.31點，AI股表現強勢，指標股緯創族領軍，緯創以104元開高後衝上漲停111.5元，成交量領先，不過漲停並未鎖，股價一度在漲停附近開開關關，盤中漲幅逾9%。

緯穎早盤以1,555元開高後衝上漲停1,640元鎖死； 緯軟以119元開高後一度拉升至123.5元，盤中漲幅逾3%。

緯創8月營收728.91億元，月增7.6%、年減5.2%，表現優於內部預期，由計前8月合併營收5,591.63億元，年減10.85%；市場看好在出貨回溫下，整體表現將回穩，輝達（NVIDIA）B100產品將在明年第2季、第3季逐漸出貨，將進一步挹注營收表現。

緯穎8月營收194.5億元，月增10.1%，年減26.2%；累計前8月營收1,676億元，年減3.62%；法人預期，下半年隨著伺服器庫存調整告一段落，加上英特爾、超微新平台本季供應量將增加，看好下半年伺服器出貨量將優於上半年。

法人預估，緯穎本季受惠英特爾、超微（AMD）伺服器新平台供應量加大，加上AI伺服器出貨量明顯攀升，看好本季出貨將優於上季，營收將季增雙位數百分比。