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輝達恐面臨歐盟反壟斷審查 IC 設計服務族群早盤股價強

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
輝達（Nvidia）。(路透)
輝達（Nvidia）。(路透)

外電報導，歐盟正在針對AI市場反壟斷一事進行調查，其中輝達（NVIDIA）由於市占率最高，因此成為歐盟首要調查目標。在歐盟啟動調查後，外界看好AI晶片市場有機會從輝達向外溢出，布局AI特殊應用晶片（ASIC）市場的智原（3035）、創意（3443）及世芯-KY（3661）等IC設計服務廠將可望因此受惠，帶動今日盤中股價大漲。

外電報導指出，歐盟已經針對AI晶片市場啟動調查，且先前法國監管機構已經宣布突襲涉嫌顯示卡產業反競爭行為的公司進行搜索，傳出被搜索公司可能就是輝達，且後續歐盟可能針對AI晶片市場對輝達進行反壟斷審查。

法人表示，由於輝達在AI晶片市場已經是市場龍頭，一旦被歐盟以反壟斷名義起訴，可能將會面臨高額罰金，且訂單更可能將外流到其他公司，其中已經布局AI特殊應用晶片市場的IC設計服務廠將有望因此受惠。

在歐盟可能將對輝達進行反壟斷調查情況下，使智原、創意及世芯-KY等IC設計服務廠今日股價大漲將近在4％上下，其中世芯-KY股價在早盤已經站上2,800元大關，逐步逼近股王信驊，後續若世芯-KY業績表現有望再度傳出好消息，將有機會再度奪回股王寶座。

AI 輝達

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