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台股早盤漲逾150點 台積電今股價開高上漲7元

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

周五（29日）美股二大指數上漲，影響今（10月2日）台股開盤上漲29.22點，開盤指數16,382.96點，台股早盤一度漲逾150點，至16,522點；今日台積電（2330）以530元開出，上漲7元。

根據國內大型投顧指出，另外觀察近幾日台股止跌反彈常動用台積電等權值股與AI概念股，不過類股股價皆僅止於反彈，並沒有延續性，加以價量持續背離，整體氛圍難以大幅帶動指數。

整體來看，當前技術面趨勢暫不利多方，基本面驅動力也不足，因此推測盤勢並未脫離回測5月18日多方缺口的風險，短期或將低檔遊走，長假後，遞延的旺季效應逐步發酵後，方有回升的機會，故建議近期操作上仍需謹慎。

選股方向中，法人表示，Fed鷹派帶動美元走強，新台幣貶破32.2元續創近11個月，累計第3季貶幅逾3%，預期外銷占比高的汽車零組件、大型電子、工具機、紡織等將有可觀匯兌收益挹注第3季獲利表現。

周五（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌158.84點、跌幅0.47%，那斯達克指數上漲18.02點、漲幅0.14%，標準500指數下跌11.65點、跌幅0.27%，費半指數上漲13.3點、漲幅0.39%。

台積電ADR漲0.6%，單季跌幅深達13.9%，也是去年第3季以來最差表現。

標普500指數上周五下跌0.3％，難逃9月魔咒，全月下跌4.9%，第3季跌了3.7％；那斯達克指數上周五微漲0.1％，整季跌4.1％。費城半導體指數上周五漲0.4%，但第3季跌幅深達6.5%。

美國聯邦政府關門危機，終於暫時消散。但展望第4季，由於Fed直到11月才開會，這段時間貨幣政策真空，而國會失能可能導致美國政府停擺，為市場添增變數。路透專欄作家多蘭表示，市場面臨許多風險，包括美國政府可能再次關門、Fed持續縮表、大陸房地產持續低迷，油價反彈刺激通膨率仍遠高於目標。

三大法人周四集中市場合計賣超61.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超77.4億元，投信買超33.7億元，自營商（自行買賣）買超5.6億元，自營商（避險）賣超23.7億元。

統一期貨表示，期貨方面，外資加碼1,447口空單，未平倉淨空單增加至-123,725口；十大特定法人小幅加碼1,858口空單至-9,992口。外資期貨延續小幅加空的趨勢，十大特定法人未轉向回補空單，未能從期貨籌碼發現盤勢止穩跡象。在PCE公布前，籌碼動向偏向保守，但呈小步加空的趨勢。綜合考量現貨狀況，整體籌碼偏空。

選擇權未平倉部分，10月第一周周選買權最大未平倉下降100點至16,600點，賣權最大未平倉上升200點至16,200點，整體來說市場看法分化，但較為偏向樂觀。

自上周四跌破半年線後，台指期呈具有趨勢中繼意義的三角收斂型態，因此續跌的機率較高，PCE公布後有望表態。續觀察前低是否遭長黑K或跳空開低吞噬，使半年線確認變成壓力，中長期台股將轉為空頭。若台指期能向上表態，或許能再次挑戰半年線，並進一步化解賣壓形成假跌破，屆時才有偏多看待盤勢的可能。

台積電 台股

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