AI 熱潮與科技泡沫大不同 逢低布局好時機

全球AI股在第3季度經歷大幅修正，但在季底出現回穩。投信法人認為，AI股擁有實際強勁的基本面，與科技泡沫有顯著不同，因此建議拉回找買點，建議可趁費半指數回檔之際，逢低分批布局，以應對中長期的上升趨勢。

國泰投信表示，本次AI掀起的熱潮，與過去2000年的網路泡沫最大的不同之處在於，過去是多數打著網路科技名號的中小型公司吸引市場資金流入，但沒有實際營收獲利支撐。

國泰投信分析，這次的AI浪潮，其實早在2017年就已經被市場炒作過一波，今年已非投機談論的階段，觀察今年大漲的相關個股，只有科技巨頭有實際受惠到AI議題的資金狂潮挹注，而漲幅較為顯著，且這些大型企業的近2、3季財報都顯示，是因為市場需求逐漸恢復提振，使其盈利表現及財測良好，甚至出乎市場預期。市場資金只有流向少數幾家大型科技公司，多數股價的反彈也多是因為去年跌深的正常回彈，隨經濟強韌回復中，獲利亦有所回升而反應在股價上。

國泰費城半導體ETF（00830）經理人游凱卉表示，AI是數十年的大趨勢，目前僅處於資金投入的早期階段，最先發酵的會是在建構AI基礎設施及材料的企業，而半導體就是最先受惠的核心產業，因此帶動今年費城半導體指數強彈，後市建議可趁費半指數回檔之際，逢低分批建立部位。