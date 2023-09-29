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部分 AI 主題撐盤 安聯投信：選股主軸仍聚焦毛利增加的企業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安聯投信台股團隊表示，隨著AI相關主題第一波領漲後，第二波就面對更精確的檢視，辨明那些廠商能真正受惠AI投資。示意圖/路透。
安聯投信台股團隊表示，隨著AI相關主題第一波領漲後，第二波就面對更精確的檢視，辨明那些廠商能真正受惠AI投資。示意圖/路透。

安聯投信台股團隊表示，隨著AI相關主題第一波領漲後，第二波就面對更精確的檢視，辨明那些廠商能真正受惠AI投資；聚焦的範圍上，現階段將更相對聚焦在與AI主題有關的關鍵零組件如散熱、CCL、PCB，選股主軸仍依據市占率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP/毛利增加的企業。

安聯投信台股團隊表示， IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器升級解決方案及AI帶動的高速傳輸領域，仍是值得持續關注的標的。

安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢變化主要還是分別受到美國聯準會言論、美債殖利率走勢，以及先前雖有明確趨勢支撐、如AI、綠電等相關主題因漲多而面臨評價面拉回整理的盤整格局。

展望後市，市場仍是處在各類資訊的空窗期，同時間對於之前領先反映大趨勢的相關主題，也在一邊等待更多數據、一邊面對評價面與籌碼面的調整。另一方面，近期波動比較大的美債殖利率，也是近期牽動盤勢氣氛與需要觀察的指標之一。安聯投信台股團隊表示，市場對於第4季各廠商營運的預估、訂單狀況等的看法已有大致輪廓，現階段市場仍在等待新的數字出來做進一步檢視；換言之，接下來如果沒有更好的消息或是與原先預期有所落差，市場就會依據實際數字或新的產業展望來做反應。

台股 AI 美國聯準會 晶圓代工

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