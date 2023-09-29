台股活水到 迎選舉行情

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（28）日在AI股回穩下，指數上漲43點，收16,353點，不過累計第3季大盤仍跌561點，季線連三紅止步。展望第4季，綜合凱基、群益、統一、元富、兆豐、華南等六大投顧董總看法，選舉行情蓄勢待發，大盤指數可望再戰17,463點今年高點。

法人看好第4季行情原因有三，除企業獲利有望轉佳、年底作帳效應外，最大底氣在於包括勞動基金與退撫基金共1,810億元護盤銀彈伺機進場，有助營造總統大選前的多頭行情。

台股昨日在台積電穩盤，以及廣達、光寶科、智邦、緯穎等AI股力挺下，終場上漲43點，收16,353點，連二日反彈，成交量略增至2,545億元。統計9月下跌280點，第3季重挫561點，終止連三紅。

圖／經濟日報提供
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昨天外資仍續賣77億元，自營商也賣18億元，投信買超33億元，三大法人合計賣超61億元。統計今年以來外資累計買超金額僅剩3.1億元；投信則拜高股息ETF進場效應，今年共加碼1,716.2億元，尤其8月初來已連42買，金額達1,200億元；自營商跟進外資腳步逢高賣股，累計賣超達1,046.3億元；以穩盤為主要任務的八大公股券商則買超240.2億元。

台股近期在半年線附近震盪，大多數投顧法人仍對第4季行情審慎樂觀，凱基投顧董事長朱晏民認為，年底前多頭可望重啟反攻，主因製造業將迎來庫存回補，且政策面偏多預期，亦將增強市場多頭情緒。

統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢、兆豐投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生等對於台股第4季高點預測大多落在11月，有機會挑戰7月31日的17,463點高點，低點則抓16,000點附近。群益投顧總經理范振鴻則認為第4季高點可望挑戰18,500點，主要是景氣逐漸脫離谷底、全球央行緊縮貨幣政策將結束，及選前可望有政策利多行情。

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