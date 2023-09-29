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外資9月大賣台股1,659億元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股9月遭外資大舉賣超1,659.4億元，是近一年單月最大金額，第3季賣超3,738.7億元，幾乎吃光上半年買超金額。（本報系資料庫）
台股9月遭外資大舉賣超1,659.4億元，是近一年單月最大金額，第3季賣超3,738.7億元，幾乎吃光上半年買超金額。（本報系資料庫）

美聯準會（Fed）持續「放鷹」，美債殖利率、美元指數雙雙竄高，引發國際熱錢撤離亞洲新興市場，台股9月遭外資大舉賣超1,659.4億元，是近一年單月最大金額，第3季賣超3,738.7億元，幾乎吃光上半年買超金額，到昨（28）日僅剩3.1億元，下周將是外資是否由買超轉賣超關鍵。

國際油價大漲、美國政府關門危機，加上Fed最新點陣圖顯示，明年降息幅度從原先4碼縮減至2碼，近日美國10年期公債殖利率突破4.6%，為2007年來新高水準，美元指數最高亦衝至106.8，是近九個月來高點，引發外資持續調節亞洲新興市場，回流美國市場。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股來看，統計外資9月大幅賣超1,659.4億元，是2022年10月以來單月最大金額，且已連三月調節；9月的20個交易日中，僅有五日買超，18日以後更是連九賣，法人預期在美債殖利率拉回前，宣洩壓力恐無法告一段落。

統計外資9月賣超個股金額排行，權王台積電不意外成為榜首，單月提款756.9億元，至於廣達、長榮航、台達電、鴻海、技嘉、台泥、智邦、欣興、微星等，賣超33.8億至79.2億元不等，多檔均為評價高漲的中大型AI概念股。

至於逆勢買超標的，主要包括聯發科、國巨、光寶科、長榮、台光電、聯詠、華碩、華通、材料-KY、智原、智易等，金額在20.2億至82.9億元間，部分屬於股價位階不高，且產業景氣位於谷底的低基期個股。

群益投顧總經理范振鴻認為，隨Fed暴力升息負面效應陸續顯現，預估美國經濟成長率（GDP）今年第3季達到高峰後可能開始降溫，加上長期通膨呈現下滑趨勢，若美國10月經濟數據欠佳，推測Fed將無持續升息空間，將有利美債殖利率、美元指數拉回，以及國際資金回流台股。

永豐投顧分析，美國將於10月12日公布通膨數據，以不含食品、能源的核心CPI數據為關鍵，從預期數字看，9月核心CPI年增率雖還在4%以上，但月增率可望減緩到0.2%，屆時市場可能預期11月FOMC會議繼續不升息，逐漸形成升息終點已到的市場共識，有助國際熱錢重返股市，添增資金動能。

美國經濟 外資

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