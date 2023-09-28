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通膨頑固難以消散…景氣連十藍燈好恐懼？ 專家：繼續佈局市值型ETF

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

景氣連十藍 恐懼了嗎？

27號繼續開出藍燈且分數並未繼續挺進，反而停在15分且尚未進行改版，分數停滯的原因是：

1.M1B流動性下降

2.海關出口上升

一升一降正好抵銷。

而這個月的加權指數震盪，可能會對下一個月的分數有影響，下個月若沒改版的話，繼續開藍燈的機率仍高。

本月份最多討論大概是美債錯了嗎？在年初很多人相信今年會降息，故紛紛買進美債準備賺取價差行情，雖然實質利率已經高於通膨數據，但通膨很頑固難以消散。

FED故不願意鬆口說出「停止升息」，市場有點失望，讓債券殖利率持續攀升，就如同我們之前的靈魂拷問「你買債券是為了息還是為了價差？」

為了息，用相同錢得到更多的息，不好嗎？

為價差，要按照計畫等降息出現不是嗎？

心理沒有定見，老隨著市場消息變化搖擺不定，就算機會送到面前，也看不到價值所在。

那景氣燈號策略需要改嗎？不需要，繼續做就好了，繼續佈局市值型ETF、擁抱整個市場，等待藍燈轉黃紅燈的時刻來臨，還沒出現就當成是長期投資，出現了就當成大波段獲利下車時刻來臨。

心理有定見，投資自然不會慌，市場總是有雜音，克服不了雜音干擾，老是隨波逐流，想成贏家也難！

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

藍燈 價差 通膨 ETF

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