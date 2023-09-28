法人季末拚績效最後一天 廣達開盤跳空站上月均線

法人季底拚績效最後機會，今（28）日AI概念股早盤走強，包括：廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、信驊（5274）、創意（3443）等。其中，廣達開盤跳空站上月均線，開盤價235元、盤中上漲11元、漲幅逾4%，最為強勢，法人投資評等給予廣達為「買進」。

法人投顧分析，Intel 推出 Gaudi 2 AI 晶片，在目前 輝達（NVIDIA） AI GPU 供給短缺下，有望獲得中低個位數的市占率，同時 Intel 於中國大陸也推出特規版以符合禁令，目前大陸業者對於 Gaudi 2 需求佳。Intel 於2022第2季推出 Gaudi 2，考量AI伺服器專案開發期約1-1.5年，推估 Gaudi 2 AI 專案放量的時點可能落在2023年底，因此廣達等台系伺服器供應鏈有望受惠，並給予廣達「買進」投資評等。

廣達董事長林百里昨（27）日指出，AI「算力」的需求大約每三個月就會上漲一倍，跟過去兩年翻一倍的半導體摩爾定律不同，可見得AI算力已正式超越摩爾定律，而觀察四大科技巨頭 MAMA（微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜）持續朝AI領域衝刺，同時也看好大方向發展。