野村證券：台股利空充斥 降評至「劣於大盤」

野村證券在最新發布的「亞太（日本除外）股市策略」報告中指出，台股利空充斥，包括獲利預期正在下修、中小型人工智慧（AI）股轉趨疲軟、成交量偏低、外資續賣、總統大選前的不確定風險等，造成估值不太具有支撐性，因此將台股評級由「中立」降至「劣於大盤」，成為今年首家降評台股的外資。

野村對亞股保持審慎態度，將印度從「中立」調高到「優於大盤」，將馬來西亞從「劣於大盤」提高到「中立」。不過，雖然野村將台股從「中立」調降到「劣於大盤」，但對南韓仍維持「優於大盤」。

野村解釋，與南韓不同的是，台股的估值較沒有吸引力。另外，台股仍受到全球及中國大陸經濟疲弱所影響，台股預估獲利遭下調，股市交易量降低，外資持續賣超，且總統大選將在2024年1月舉行，都形成不確定因素。不過，台股整體資產負債表強勁，平均股利殖利率高，且台股仍然擁有一些高品質的高息股，其中有些擁有明顯的護城河(例如台積電（2330）)。

至於台股的投資主題，野村認為，台股仍能大幅受惠於AI主題及半導體/晶片循環的復甦行情，更可望受惠於半導體、物聯網（IoT）及資料中心等長期趨勢。但短期來看，AI熱潮已有減退的跡象，流入AI相關ETF的資金及交易金額都減少。

至於個股，野村整體來說偏重大型科技股，在中小型科技股則謹慎挑選有AI的題材，看好台積電、聯電（2303）、台達電（2308）、信驊（5274）等四檔個股。