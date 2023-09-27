台股第4季展望 分析師：消費旺季預計刺激經濟成長

針對台股第4季的展望和投資策略，在經濟復甦和全球供應鏈壓力之下，統一投顧陳杰瑞今（27）日表示，由總經層面分析，未來第4季的經濟表現持樂觀態度，建議投資人密切關注市場動向，制定相應的投資策略，並抓住第4季投資機會。

陳杰瑞表示，年底為美國消費旺季，包括感恩節、聖誕節購物季節，美國人消費傾向大量購買禮品和商品，不僅對經濟增長有利，也對全球經濟具有重要影響。

另外，他指出，美國實質薪資增長、家庭資產不斷增加、超額儲蓄也將在未來幾個季度轉化為消費力，持續帶動經濟成長。而美國的實質薪資和可支配所得也正在穩步增長，代表民眾擁有更多的可支配收入，購買力增加，也是經濟復甦的關鍵指標。

陳杰瑞也指出，在補庫存週期的影響下，代表企業開始增加產品庫存，以應對未來增加的需求。並預測，2023年底之前，企業將完成去庫存的過程，並進入補庫存階段。他補充，根據歷史數據，補庫存和去庫存週期通常持續約16個月，而目前處於去庫存階段的第14個月，未來幾個月將見證去庫存的過程。