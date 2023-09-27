台股上漲34.29點 三大法人賣超48億元

中秋節腳步又近了，接下來將是兩個連續長假，台股交易量也驟降到二○○○億上下，這是一個標準的盤整走勢，對投資人來說，這是一個渡小月的日子，經歷了第一季軍工股的奔馳，第二季廣達、技嘉、緯創引領的ＡＩ狂潮，往下台股正在尋找下一輪新方向。

2023-09-27 14:25