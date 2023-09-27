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台股上漲34.29點 三大法人賣超48億元
台股今（27）日於平盤附近震盪整理，終場收16310.36點，上漲34.29點，漲幅0.21%，成交量2148.59億元，三大法人賣超48億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超14.88億元，投信買超20.09億元，自營商賣超（合計）53.21億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.01億元，自營商（避險）賣超33.19億元。
台股中秋長假前市場保持觀望，台積電（2330）開低走高，早盤以517元開出，終場收523元，上漲3元，漲幅0.57%；今日盤面上以電子股表現較為強勢，成交量排名中定穎投控（3715）以9.5萬張排名第一，緯創（3231）、中鋼（2002）分別位居第二名及第三名。
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