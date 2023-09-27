華星光衝高挑戰10日線 法人看好2025年營運前景
今（27）日網通族群整體雖為弱勢，不過華星光（4979）早盤差一檔亮燈漲停，最高到147元便拉回，僅差漲停板價147.5元一檔距離，表現亮眼。法人對華星光2023年下半年至2025年的營運前景持樂觀態度。
法人表示，華星光近期遭列注意股票，根據2023年9月25日主管機關的要求，公布8月的自結業績。8月淨利約5,800萬元，年增長一倍，每股純益達0.44元。累計7月和8月兩個月的稅後純益為1.12億元，年增長1.03倍，每股純益為0.85元。
法人投顧持續看好華星光，因受惠於 Microsoft 資料中心擴建需求持續增長，該公司的400G ZR4光收發模組使用量逐年增加。此外，華星光的上游晶片供應商 Marvell 和雷射供應商 AAOI 都對400G ZR4產品需求的快速增長持樂觀態度。
法人預計，隨著華星光400G ZR4光收發模組的出貨量增加，華星光的營運和盈利能力將大幅提高。據法人預測，2023年和2024年的 EPS 可能將達到3.36元和11.12元，潛在漲幅達30%以上。
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