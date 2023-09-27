台 PCB 廠產值領先法人：看好AI、伺服器和網通市場未來展望

法人指出，印刷電路板（PCB）業者的格局呈現出「大者愈大」的趨勢，台灣 PCB 廠在2022年的產值仍然保持領先地位。這一優勢受益於半導體供應鏈的整體穩定，以及地緣政治風險的降低，從而減少了紅色供應鏈對產業的威脅。台灣PCB廠的市佔率持續保持領先地位。

對於2024年的展望，法人認為，由於個人電腦、手機等消費性電子產品的出貨量未見明顯增長，商機將主要集中在人工智慧（AI）、伺服器以及網絡通信帶動的規格升級領域。因此，他們持續看好相關的伺服器板廠，如金像電（2368）和欣興（3037）。

金像電今（27）日股價開高，開盤價205.5元，較昨（27）日收盤價上漲1.5元；欣興今日雖以174元開低，但法人依然看好該個股在市場上的未來展望。

此外，N.T.Information 在2022年公布了全球 PCB（印刷電路板）製造業者的排名，預估2022年 PCB 產值達到975億美元，較2021年增長6.7%。如果根據資金來計算市佔率，台系 PCB 廠仍然保持全球第一的地位，占據市場份額的31.97%。值得關注的是，中國系的 PCB 製造廠近年來迅速崛起，占據了市場份額的31.52%，位居第二。接下來是日本占15.9%，以及南韓占10.67%。