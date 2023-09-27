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iPhone15拆解台廠四贏家出列 台積電翻紅、華邦電跟進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國外維修網站 iFixit 拆解蘋果頂規新機後，點名列出台廠四大贏家，台積電（2330）今（27）日開低但盤中翻紅，華邦電（2344）也跟進。歐新社
國外維修網站 iFixit 拆解蘋果頂規新機後，點名列出台廠四大贏家，台積電（2330）今（27）日開低但盤中翻紅，華邦電（2344）也跟進。歐新社

蘋果（Apple） iPhone 15 Pro Max 傳出過熱導致機身發燙、錄影時畫面不流暢等狀況，不過，國外維修網站 iFixit 拆解蘋果頂規新機後，點名列出台廠四大贏家，台積電（2330）今（27）日開低但盤中翻紅，華邦電（2344）也跟進。

美債殖利率居高不下，國際資金持續撤離亞洲新興市場，權王台積電淪為外資提款機，已遭外資連七賣，合計賣超台積電11.3萬餘張，提款603.7億元，台積電ADR周二大跌2.3%，收在84.29美元。

iPhone 15 Pro Max 傳出過熱問題，不過，國外維修網站 iFixit 拆解蘋果頂規新機 iPhone 15 Pro Max 後，點名四大台廠贏家，包括台積電、大立光日月光投控、華邦電等，iFixi 披露，蘋果在新機電源、無線通訊、音訊等關鍵元件比重增加。

台積電8月合併營收1,886.8億元，為今年次高，主受惠蘋果新機拉貨效應，預期9月恐較8月略低，但法人推估，台積電第3季合併營收可順利達成、甚至略優於先前公布的財測目標。

大立光8月營收衝上45.45億元，月增30.3%，為九個月來新高，主受惠蘋果新機拉貨動能，預期，9月拉貨動能與8月差不多；法人看好，iPhone 15 新旗艦機首度搭載潛望式鏡頭規格，大立光為首批獨家供應商，推升營收表現，有望擺脫上半年營運谷底。

台積電連日來遭外資提款，股價面臨年線510元甚至500元保衛戰，今日以517元開出，下跌2元，一度再下探至516元，之後往上拉升翻紅，一度達522元；同樣獲點名為四贏家的華邦電盤中也翻紅。

大立光（3008）早盤以2,125元平盤開出一度拉升至2,135元，低點則是2,100元，盤中小跌；日月光投控（3711）也是開低，但盤中翻紅。

台積電 蘋果 華邦電 大立光 日月光

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