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黃天牧形容台股：基本面強韌性 對抗曖昧不明的蒙娜麗莎效應

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委黃天牧以蒙娜麗莎效應比喻國際諸多變數，並信心喊話台股的抗壓性。圖/本報資料照片
金管會主委黃天牧以蒙娜麗莎效應比喻國際諸多變數，並信心喊話台股的抗壓性。圖/本報資料照片

美股重挫，市場矚目對台股的影響，金管會主委黃天牧今日在財委會前受訪時表示，主要是受國際因素，包括美國聯準會未來仍可能升息及利率維持在高檔等影響，使國際經濟前景曖昧不明，即所謂的「蒙娜麗莎」效應，但台股有其強韌性，會穩步前行。

黃天牧分析，美國聯準會雖然暫停升息，但未來仍有升息可能，美國利率維持在高檔，會令投資人或產業有焦慮、不確定性，因為利率高，成本就會變高，因此影響國際股市，且重要節日之前，投資人都有些不安，因此造成股市波動。

黃天牧並引在今年1月12日的新春記者會上引用「木蘭詩」中的一句「撲溯迷離」，形容當前的景氣，並接著再以英國經濟學人雜誌四月份，用達文西名畫「蒙娜麗莎的微笑」所引伸的「蒙娜麗莎效應」，來形容國際很多變數「曖昧不明」，疫後經濟預測越來越困難。

黃天牧說，就好比蒙娜麗莎的微笑，從不同角度來看，有時對你笑，有時又不像，所以「曖昧不明」，他進而指出，因此，每個人疫後從不同的角度，經濟前景上都無法做很好的預測，包括這一年多來，很多國際組織，對經濟預測差異都不小，就是因為很多環境的不確定因素。

但黃天牧也隨即以「展現韌性，穩健前行」來強調台股基本面的強度。黃天牧指出，儘管外在很多環境的變化，但台灣有其強韌，面對升息延續、俄烏戰爭、物價通膨這些變數，都會對資本市場發展有影響，但台股在半導體、電子、AI這些產業供應鏈，有其韌性和基本面，所以台股的基本面有一定的抗壓性。

他並以外資匯入數據指出，今年迄今外資已匯入138億美元，累積2298億美元，股票殖利率3.74%，且從今年一月到現在，股票的台股漲幅，全球主要市場僅次於日本，此外，證交所、期交所等已在海外招商，資本市場、公司治理、ESG、資安等面向，台灣上市櫃公司均穩步前行，因此他信心喊話，投資人對台股基本面要有信心。

台股 美國聯準會 黃天牧

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