台股多殺多 國家隊護盤

台股昨（26）在市場擔憂中秋變盤、外資大賣及逾400億元融資套牢賣壓潰堤下，衝擊指數開低收低，終場大跌176點，收16,276點，跌幅1.07%，成交量增至2,397億元，呈現「價跌量增」的不利格局，八大公股則逢低買超60.5億元護盤。

投資人關心是否出現中秋變盤，綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生等專家看法認為，儘管現階段大盤指數正處回檔修正格局，但下周開始會逐漸轉佳。雖然9月營收公布期間仍可能帶來個股震盪，但整體朝正向發展，陳奕光預期後續第4季在選舉行情、法人年底作帳、消費電子旺季，及AI接單更為明朗等利多發酵下，將提振多頭信心，催動盤勢正向發展。

圖／經濟日報提供

台股指數周一才反彈大漲逾百點，昨日旋即在外資大賣及融資多殺多下，終場大跌176點。除中秋變盤的預期心理影響市場氛圍外，造成昨日台股大跌的主因，還是外資大賣。三大法人共計賣超台股269.2億元，其中外資賣超231.6億元，連七賣、累計賣超1,316.7億元；投信買超31.8億元，連39買、累計買超1,146.7億元；自營商賣超69.4億元，連八賣、累計賣超439.3億元。八大公股行庫則逢低進場護盤，買超60.5億元，由賣轉買。

此外，逾400億元融資套牢賣壓潰堤，更是指數多殺多的主因。法人解析，儘管近來台股震盪盤軟，不過代表散戶動向的融資餘額卻不斷攀高，顯示散戶短線套牢情況嚴重，估計約有超過400億元龐大套牢量蓄勢停損。

不過，群益投顧總經理范振鴻認為，預期在三大行情啟動關鍵的發酵下，第4季指數高點將上看18,500點。第4季行情啟動的關鍵包括：台積電利空鈍化；美元指數回落、新台幣反彈時，資金動能推升行情；及傳統第4季台股向來上漲的慣性。