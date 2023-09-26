台股為何「跌跌不休」？分析師：美殖利率上升、受連假影響

台股近期震盪、時常「跌跌不休」，讓許多投資人唉聲嘆氣，資深分析師連乾文分析台股震盪原因，包括美國政府可能再度關門以及美國殖利率的上升、債券市場一直崩跌，還有受中秋、國慶連假影響，長期休市導致交易日數減少，成交量因而下降，因此出現賣壓。

連乾文指出，美股不穩加上美國政府的關閉可能對金融市場和全球經濟產生不利影響，政府關閉將影響政府運作，可能導致市場信心下降、資本流出，以及經濟不穩定，也對股市產生壓力。

另外，連乾文表示，就經濟學層面而言，殖利率上升時，債券的價格通常下降，主因在於債券的價格與利率呈反比關係。不過一般而言，是債券不好、股票也不好，代表整個金融市場很弱。他也直言「所以如果殖利率一直上升，債券價格跌，就是表示投機型投資不好，資金會流到保守型、投資型的，所以股票也會不好」。

然而在美股不穩的情況下，台灣剛好接著放中秋連假、又緊接著國慶連假，連乾文表示，這一兩個禮拜都在放假，等於是交易是斷斷續續，因此在長假前夕，國際變數太多，例如：大陸調降經濟成長率、美國第4季，因製造業的PMI（採購經理人指數）連續五個月萎縮、服務業的 PMI 是從今年1月到現在最低，而綜合PMI則是今年2月以來新低。

連乾文生動比喻投資人的心境，由於中秋連假休三天、國慶連假休四天，他直呼「這段時間變化怎麼樣，股票就在那邊窮緊張害怕，不如就先不買，該賣的也賣了，也不一定要買回來。」也因此台股近期成交量與成交金額不高。不過他也提醒，後續仍可持續留意AI類股9月營收公布，或許有反彈機會。