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外資賣超台股逾200億元 榜首台積電已連續第七日賣超

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今（26）日開低走低收最低，終場收16,276.07點，下跌176.16點，成交量2343.72億元，三大法人賣超266.84億元，外資賣超231.43億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股今（26）日開低走低收最低，終場收16,276.07點，下跌176.16點，成交量2343.72億元，三大法人賣超266.84億元，外資賣超231.43億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（26）日開低走低收最低，終場收16,276.07點，下跌176.16點，成交量2343.72億元，三大法人賣超266.84億元，外資賣超231.43億元。據統計，外資賣超台積電17,314張，為賣超榜首，為連續第七日賣超，共計賣超113,512張。

外資今賣超前十大依序為台積電、聯電、台泥、群創、國泰永續高股息、日月光投控、鴻海、開發金、堤維西、中鋼

根據南韓媒體引述產業人士與外國媒體的報導指出，蘋果iPhone 15 Pro高階新機已陷入行動晶片 A17 Pro 過熱的爭議，而這款晶片是台積電以3奈米製程生產。報導認為，在台積電3奈米製程憂慮與建廠進度延誤之際，三星電子或許有可乘之機。

台積電開低走低，最後一盤爆出5,020張成交量，再壓低股價收在今日最低的519元，為今年5月以來的低點價位，恐再度陷入500元關卡保衛戰，市值下滑至13兆4,587億元。

外資今買超前十大依序為大亞、華通、亞翔、中工、東元、中信中國50正2、文曄、技嘉、神達、誠美材

大亞8月營收23.47億元，年增2.52%，累計今年前8月營收171.81億元，年減5.68%；大亞近期在中台灣建置新的太陽能案場，建置容量達185MW，預計2026年一次性掛表，屆時累積總建置容量將達500MW，依1MW一年發電收益580萬-600萬元計算，每年電費收益可達約30億元。

大亞今日股價早盤以35.4元開出，盤中最高一度拉升至37.35元，終場收36.35元，漲幅3.12%；外資今日買超大亞14,088張，為買超榜首。

台積電 外資 營收 台股

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