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新股紅包抽起來！這檔增資股將辦理申購 抽中可望賺進2.2萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
抽新股賺紅包的機會又來了，百達-KY增資股將辦理申購，每股承銷價58元，以今（26）日收盤價80元計算，若中籤可望賺進2.2萬元，報酬率37.93%。圖／聯合報系資料照
抽新股賺紅包的機會又來了，百達-KY增資股將辦理申購，每股承銷價58元，以今（26）日收盤價80元計算，若中籤可望賺進2.2萬元，報酬率37.93%。圖／聯合報系資料照

台股9月來已有超過10檔的上市櫃增資股及新掛牌股的抽籤，中籤的投資人獲利較高的可超過2萬元；抽新股賺紅包的機會又來了，百達-KY（2236）增資股將辦理申購，每股承銷價58元，以今（26）日收盤價80元計算，若中籤可望賺進2.2萬元，報酬率37.93%。

百達-KY將在9月28日至10月3日辦理申購，承銷張數255張，預計10月5日抽籤，10月17日撥券，每股承銷價58元；百達-KY今日收在80元，與承銷價有22元的價差，以今日收盤價計算，中籤報酬率37.93%。

百達-KY將啟動申購之外，目前正在申購中的則是捷迅（2643），9月26~28日申購，每股承銷價60元，承銷張數425張，預計10月3日抽籤，10月13日撥券；以今日收盤價69.6元計算，中籤可望賺9,600元，報酬率16%。

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