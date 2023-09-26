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美債殖利率上揚…投資人湧進美債ETF 這檔上周增數最高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
9月聯準會雖維持利率於5.25～5.5%，但主席鮑爾暗示年底前可能會再升息一碼，美債殖利率應聲上揚，吸引投資人大舉湧進美債ETF。台股。（聯合報系資料庫）
9月聯準會雖維持利率於5.25～5.5%，但主席鮑爾暗示年底前可能會再升息一碼，美債殖利率應聲上揚，吸引投資人大舉湧進美債ETF。台股。（聯合報系資料庫）

9月聯準會雖維持利率於5.25～5.5%，但主席鮑爾暗示年底前可能會再升息一碼，美債殖利率應聲上揚，吸引投資人大舉湧進美債ETF；統計台灣掛牌的88檔債券ETF中，上周已發行受益權單位數增加最多的前十檔，超過半數是美國長天期公債ETF，其中，統一美債20年ETF（00931B）已發行受益權單位數單周增加8.55萬張至99.69萬張，周增幅達9.38%。

統計債券ETF上周已發行受益權單位數增加最多的前十檔依序是統一美債20年、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、中信高評級公司債（00772B）、中信美國公債20年（00795B）、群益25年美債（00764B）、富邦金融投等債（00785B）、群益AAA-AA公司債（00754B）、富邦美債20年（00696B）、元大美債20正2（00680L）等。

統一美債20年ETF上周已發行受益權單位數大幅增加，增加單位數為債券ETF冠軍，推升規模至143.17億元，逐步逼近追募門檻；元大美債20年上周已發行受益權單位數達7.85萬張，周增幅2.24%；國泰20年美債上周已發行受益權單位數6.75萬張，周增幅4.6%。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，根據9/23 FedWatch利率期貨數據，市場普遍認為聯準會11月利率將按兵不動。即便年底前聯準會再升息一碼，也很有可能是本次升息循環的最後階段。後續聯準會預計將維持一段時間的高利率，最快於明年下半年開始降息。

許雅惠指出，按照歷史經驗，長天期美債殖利率通常會在聯準會升息尾聲觸頂回落，投資人若在此前買進並持有至降息循環結束，有機會獲得殖利率回落帶來的資本利得空間。

債券ETF 聯準會 美國公債

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