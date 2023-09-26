台股下跌176.16點 三大法人賣超266.84億元
台股今（26）日開低走低收最低，終場收16276.07點，下跌176.16點，跌幅1.07%，成交量2343.72億元，三大法人賣超266.84億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超231.43億元，投信買超34.05億元，自營商賣超（合計）69.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.08億元，自營商（避險）賣超52.38億元。
台股下跌逾百點，台積電（2330）拉回創5月17日以來新低，早盤以521元開出，終場收519元，下跌6元，跌幅1.14%；南韓媒體引述產業人士與外國媒體在25日的報導指出，蘋果iPhone 15 Pro新機陷入行動晶片A17 Pro過熱的爭議，導致台積電股價面臨500元保衛戰。
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