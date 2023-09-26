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千金股排名洗牌 信驊擠下世芯奪回股王寶座

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
信驊董事長林鴻明。 本報資料照／記者李珣瑛攝影
信驊董事長林鴻明。 本報資料照／記者李珣瑛攝影

台股今（26）日開低走低，盤中最低一度來到16,309.95點，下跌逾百點，千金股排名再度洗牌，信驊（5274）早盤以2585元開出，隨後最高一度拉升至2700元，盤中漲幅逾3%，股價超車世芯-KY（3661），重回股王寶座。

台股千金股漲跌互見，除信驊外，旭隼盤中漲幅超過2%，緯穎、創意也上漲，而下跌的個股中以材料-KY、力旺跌幅最重，盤中下跌超過4%，祥碩則有超過3%的跌幅，世芯-KY則小幅拉回。

信驊8月合併營收為2.43億元，月增5.05%、年減39.5%，創近八個月來高；前八月合併營收18.25億元，年減46%；信驊董座林鴻明先前指出，受客戶端資本支出預算調整影響，導致訂單延後或重新規劃，信驊上半年營運會比較辛苦，預期下半年有望逐步好轉。

信驊近幾年也積極多元布局，在Cupola360影像處理晶片及全景智能攝影機方面，其終端應用於智慧工廠或智慧城市，可以做到5.7K高畫質即時拼接，工廠管理人員及客戶參訪無須實地進入產線，即有身歷其境的效果，未來對於跨國企業的遠端監看或即時障礙排除，都有相當助益。

信驊 台股 世芯 股王

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