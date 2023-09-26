9/26【早晨財經速解讀】10年期美債殖利率再創新高 美債跌那麼兇 現在買還是很危險?

標普500指數周一上漲0.4%，結束四連跌，上周遭遇3月以來最嚴重的周線跌幅重穩陣腳。美國公債殖利率周一繼續上漲，基準10年期公債殖利率收在2007年來高點。

道瓊工業指數指數漲43.04點，漲幅0.1%，收34,006.88點；標普500指數漲17.38點，漲幅0.4%，報4,337.44點；那斯達克綜合指數漲59.51點，漲幅0.5%，收在13,271.32點。

美國10年期公債殖利率一度上升11個基點，突破4.54%——上一次達到這一水準是2007年。

穆迪周一表示，美國政府停擺將對美國的信用評級構成負面影響，但幾乎無損股市信心；不過隨著10月1日大限臨近，對政府停擺的疑慮可能加劇。

摩根士丹利財富管理首席投資官Lisa Shalett表示，「到目前為止，固定收益投資人付出的代價最大，但高本益比股票可能愈發脆弱」。「與其他時期不同的是，當利率下降的潮水推高所有船隻，調整以適應更高的利率可能是一個有利於選股的特殊事件」。

Horizon Investment Services執行長 Chuck Carlson說：「投資人之間展開了一場拉鋸戰，有的投資人似乎愈發擔心‘更高更長’......而多頭則想，也許我們已經看到了修正，可以開始從這些水準上漲。」

本周投資人將關注8月耐久財、個人消費支出(PCE)物價指數、第2季國內生產總值(GDP)終值等數據，以及聯準會（Fed）主席鮑爾在內官員的講話。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比周一表示，通膨持續高於Fed 2%目標之上的風險，仍然大於政策緊縮導致經濟放緩超過控制物價上漲速度所需程度的風險。

在標普500指數各大類股中，能源股領漲，漲幅為1.3%，。防禦類表現落後，必需消費類股下跌0.4%。

布蘭特原油期貨結算價報每桶93.29美元，略有上漲。本月迄今為止，油價已上漲7.4%。

道氏化學和雪弗龍各漲1.7%和1.5%，蘋果（Apple）漲0.7%，輝達（Nvidia）漲1.5%。

亞馬遜上漲1.7%，這家電商巨頭表示將向初創公司Anthropic投資多達40億美元，在人工智慧（AI）領域與日益壯大的雲計算競爭對手展開競爭。該公司雲端部門負責人向彭博電視表示，他看到對AI晶片的「巨大需求」；在罷工的好萊塢編劇可望達成新勞資協議。

Warner Bros Discovery周一下跌4%，此前好萊塢編劇、電影公司和串流媒體公司表示，他們達成了結束長達數月罷工的臨時協議。Netflix 股價上漲1.3%。