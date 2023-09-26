蘋概向上衝 台股破底翻

蘋果新機銷售傳佳音，激勵蘋概股昨（25）日股價表現強勢，加上投信、集團拚季底最後一周作帳績效，引領台股跌深反彈、出現破底翻，終場指數大漲107點、收16,452點，日線連二紅；不過成交量萎縮至2,173億元，為四個多月來單日最低量。

美國聯準會（Fed）政策偏鷹，加上美國政府關門風險升溫，衝擊上周五美股表現，不過，台股由於短線跌深，吸引搶短買盤挺進，加上市場賣壓減少，指數開高收高，盤面上，除蘋概股外，類股漲多跌少，尤以數位雲端類股大漲3.9%最強勢，其他如汽車、化工、生技、電子零組件等類股漲幅均逾1%。

三大法人共賣超9.2億元，其中外資現貨賣超30.9億元，連六賣、累計賣超1,085億元，不過昨天期貨淨空單大減5,576口至5,037口；投信買超32億元，連38買、累計買超金額1,114.9億元；自營商賣超10.3億元，連七賣、累計賣超369.8億元。八大公股行庫由買轉賣、賣超3.7億元。

法人分析，台股昨日上漲有三原因，一是蘋果新機銷售亮眼，激勵蘋概股股價強揚，蘋概三王全上漲，有效帶動指數上攻；二是投信、集團拚季底最後一周作帳績效，特別是投信連38買是史上第二長；三是市場賣壓減輕，尤其外資賣超明顯縮減。

統一投顧董事長黎方國指出，美國政府的關門危機，或汽車工人罷工等事件，都不是新利空，且已在上周反映，市場情緒並未太過恐慌。即便上周外資賣超逾千億元，加權指數也沒有跌破16,200點，可見低檔明顯有守，加上量縮也反映持股者不想賣在低點，市場賣壓因此減輕。

台新投顧副總經理黃文清表示，近期股價較有表現者仍在低基期、有旺季效應者，尤其蘋概股成為資金青睞標的。不過，由於外資仍賣超，加上成交量能明顯不足，加權指數跌深固然有人低接，但後市追高的氣勢則尚未顯現。