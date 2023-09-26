聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋概向上衝 台股破底翻

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
蘋果新機銷售傳佳音，激勵蘋概股25日股價表現。路透
蘋果新機銷售傳佳音，激勵蘋概股25日股價表現。路透

蘋果新機銷售傳佳音，激勵蘋概股昨（25）日股價表現強勢，加上投信、集團拚季底最後一周作帳績效，引領台股跌深反彈、出現破底翻，終場指數大漲107點、收16,452點，日線連二紅；不過成交量萎縮至2,173億元，為四個多月來單日最低量。

美國聯準會（Fed）政策偏鷹，加上美國政府關門風險升溫，衝擊上周五美股表現，不過，台股由於短線跌深，吸引搶短買盤挺進，加上市場賣壓減少，指數開高收高，盤面上，除蘋概股外，類股漲多跌少，尤以數位雲端類股大漲3.9%最強勢，其他如汽車、化工、生技、電子零組件等類股漲幅均逾1%。

三大法人共賣超9.2億元，其中外資現貨賣超30.9億元，連六賣、累計賣超1,085億元，不過昨天期貨淨空單大減5,576口至5,037口；投信買超32億元，連38買、累計買超金額1,114.9億元；自營商賣超10.3億元，連七賣、累計賣超369.8億元。八大公股行庫由買轉賣、賣超3.7億元。

法人分析，台股昨日上漲有三原因，一是蘋果新機銷售亮眼，激勵蘋概股股價強揚，蘋概三王全上漲，有效帶動指數上攻；二是投信、集團拚季底最後一周作帳績效，特別是投信連38買是史上第二長；三是市場賣壓減輕，尤其外資賣超明顯縮減。

統一投顧董事長黎方國指出，美國政府的關門危機，或汽車工人罷工等事件，都不是新利空，且已在上周反映，市場情緒並未太過恐慌。即便上周外資賣超逾千億元，加權指數也沒有跌破16,200點，可見低檔明顯有守，加上量縮也反映持股者不想賣在低點，市場賣壓因此減輕。

台新投顧副總經理黃文清表示，近期股價較有表現者仍在低基期、有旺季效應者，尤其蘋概股成為資金青睞標的。不過，由於外資仍賣超，加上成交量能明顯不足，加權指數跌深固然有人低接，但後市追高的氣勢則尚未顯現。

美國聯準會 外資 蘋概股

延伸閱讀

台股科技基金平均績效逾54% 法人看好AI Server供應鏈

台股反彈無量 蔡明翰：內資買超族群短線偏多操作

00921兆豐龍頭等權重ETF 上周受益人大增53.5%最多

首檔月配台股「純」高股息 ETF 中信成長高股息將開募

相關新聞

蘋概向上衝 台股破底翻

蘋果新機銷售傳佳音，激勵蘋概股昨（25）日股價表現強勢，加上投信、集團拚季底最後一周作帳績效，引領台股跌深反彈、出現破底...

五大金控抱台積最多 Q2台股持有逾1.5兆元、季增3%

五大壽險金控前十大持股變化曝光。根據各公司財報，五大金控的前十大持股名單，台積電均高居第一，不過各金控的持股操作略有不同...

法人買超強勢股 短打

台股近期多空逆轉，挑戰季線失利後，反而跌破半年線，但盤面仍有不少個股逆勢突圍，定穎投控（3715）、三陽工業、昇達科等更...

大和：布局AI股 迎多頭行情

外資大和資本最新報告指出，根據國際客戶反饋，現階段AI仍是討論焦點，考量市場多頭行情將要到來，將於第4季由晶片循環轉佳推...

就市論勢／手機、車用零組件 看俏

上周五美國四大指數僅費半收紅，美就業市場依舊強勁，市場預期聯準會或持續貨幣緊縮，惟景氣下行風險仍存、信用疑慮偏升，使美股仍偏整理；周一台股開高走高，以電子、資訊、汽車及生化類領漲，指數終場大盤上漲107點，收16,452點，成交量約2,173億元。

上市法說 九家接力秀

進入上市公司財報空窗期，法人說明會成為市場了解公司動態最佳管道。據統計，10月間將有春源（2010）、士電、台航、力銘等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦