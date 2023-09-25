網通基礎建設需求強 瑞昱股價創近四日新高

網通IC設計大廠瑞昱（2379）在全球各國網通基礎建設有望持續回溫效益下，未來幾季的乙太網路、交換器（Switch）等相關產品出貨動能都可望持續看增。在未來營運前景有望持續回溫帶動下，使瑞昱今（25）日股價明顯上揚3.18％至405元，寫下四個交易日以來新高價位。

全球經濟景氣低迷，使各國也暫緩網通基礎建設布建，但由於5G、人工智慧（AI）等新技術效應，使光纖網路滲透率提高有其必要性，且加上目前市場普遍預期明年經濟景氣將可望開始回溫，因此業界近期傳出，舉凡中國大陸、美國都開始啟動網通標案。

據了解，根據網通IC設計同業先前釋出的最新數據指出，各國政府加大投資網通基礎建設，在未來5～10年，這8個國家投入就已經超過800億美元，將可望讓網通相關晶片需求可望持續成長。

法人指出，瑞昱目前已經成功接獲下半年的網通標案大單，將可望替瑞昱下半年營運帶來支撐動能，預期明年整體經濟回溫後，瑞昱業績將有機會重新回到成長軌道之上。瑞昱8月合併營收達88.55億元，累計今年前八月合併營收為637.35億元、年減20.77％，寫下歷史同期第三高。

瑞昱在網通基礎建設需求可望持續回溫效益下，使今日股價上漲3.15％至405元，寫下四個交易日以來新高，回補上一個空方缺口，表現一掃前幾個交易日的陰霾。