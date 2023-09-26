Fed不降息 他捨不得賣長債！網揭「最大缺點」曝僅1情況值得買

美國聯準會（Fed）9月政策利率按兵不動，滙豐銀行預測今年年底聯邦基金利率目標區間停留在5.25％到5.5 ％高峰，2024年後下半年穩步下降，進入降息周期。PTT網友討論，由於降息時間點難預測，因此考慮將持有的長債賣出、改投資市值型股票。其他人則認為，長債屬於資產配置的一環，長期投資報酬一定低於股票，除非資產夠多、有閒錢，不然不建議買。

滙豐銀行預計美明年第3季才降息。一名網友在PTT發文表示，他與朋友一起投資長債，本以為FED有望降息，想不到FED態度又轉變，因此朋友考慮是否該賣出手中長債，改投資市值型。

該網友表示，雖然他的朋友已經抱不住持股想離場，但是降息比起台股上兩萬機率更高，加上股市變動更大，讓他不解「為什麼敢買市值就不敢買債了呢？何況債券價格還在低點，如果說萬六到兩萬買0050賺25%，我的00764B存續期間有17.6年，FED每降1%，就有機會反漲17.6%，我感覺上也是很有機會」。

其他人則留言「你錢很多要資產配置可以買」、「降息是一定會降的，只是不知道甚麼時候降，要經過一段陣痛期」、「每降1%漲17.6%，每升1%跌17.6%，還沒升息完啊」、「長債就資產配置的一環，長時間報酬一定輸股票，年輕人買長債我只能說保重」、「你資產部分大現在買債沒問題」、「遲早降的，有閒錢就放，穩贏的」。

還有人留言「債長期績效遠比股低」、「目前短債利率比長債高」、「問題是fed降1%不代表長債會跟著降」、「排除降息讓公債價格上升因素，你有看過什麼東西無限量發行還可以長期增值的東西嗎？」、「你有幾億資產現在慢慢買是正確的」、「要買長期，長期債券報酬率就是不如股票，這很矛盾吧，那選債券到底是為了什麼？」