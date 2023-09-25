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金像電 AI Server 訂單增長助力 法人看好2024年盈利

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

PCB概念股金像電（2368）AI Server訂單即將發酵，今（25）日股價以211元跳空開高，較上周五（22日）收盤上漲10元，站上短中期均線。

金像電受惠 Server 需求帶動，法人指出，由於中國大陸廠營運效率改善，長線在 Eagle Stream 平台轉換、5G帶動高階網通板需求及 AI Server 使產品組合轉佳下，2024年獲利可望挑戰新高。

金像電目前囊括 ASIC、FPGA 以及 TPU AI Server 訂單，其中溝通 CPU 以及 GPU 的 Switch Board 亦有22層，ultra low loss 料號，規格以及單價可與 GPU 廠商 UBB 比擬，法人認為隨著美系雲端廠商以及 CPU 大廠料號於2023第4季-2024第1季陸續出貨，相關營收貢獻將可望倍增。

法人表示，近期市場熱議的 AI Server 由於 PCB 板在高速運算需求下，層數將較 Eagle Stream 提升47%來到22-28層，且 CCL 料號將進一步升級至 ultra low loss 有利產品組合持續轉佳。

AI 金像電

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