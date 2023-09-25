基本面回升推動台股震盪走高 法人：看好AI、電動車及儲能商機

近期台股進入震盪整理，但統一投信表示，隨著基本面明顯改善、AI題材助攻及選舉效應帶動，年底前台股仍有表現機會，上升動能甚至有望延續至明年。未來市場較具成長潛力的族群，仍為AI、電動車及儲能產業。在台股震盪時，投資人可以逢低布局，透過優質主動式台股基金，掌握中長線獲利機會。

統一投信指出，根據歷史經驗，加權指數與台灣景氣燈號分數走勢關聯性高，截至7月底景氣燈號分數已連續數月上升。美國 ISM 製造業庫存指數下降至44，低於平均值。庫存調整壓力減輕，使台灣出口減幅開始收斂，財政部預計第4季將轉為正成長。目前市場預期企業獲利也將在第4季回到成長軌道，明年成長率甚至將達到21.5%。

基本面大幅改善，並恢復成長，明年又適逢台美大選，有望出現政策利多，加上台廠在AI供應鏈居重要地位，可能帶動台股後市震盪向上，並延續至明年第1季。

產業方面，統一投信看好AI、電動車及儲能。AI應用大爆發，將使供應鏈出現連鎖升級效應。因為AI應用基礎建立在高速運算及資料中心上，刺激伺服器及搭載的高頻寬記憶體市場高速成長。AI伺服器功耗提升，也將帶動散熱需求。從2022年到2026年，市場預估AI伺服器出貨量的年複合成長率將高達22%。

統一投信表示，在各國禁售燃油車政策陸續出台的背景下，市場分析全球電動車滲透率將從2020年的11.7%，大幅上升至2030年的47.1%，連帶使相關供應鏈及充電樁廠商受惠。各國政府積極推動能源轉型，市場預估從2020年到2030年，全球儲能裝置容量將以20倍速成長，年複合成長率高達35.6%，帶動台灣儲能市場累積規模從今年的百億以下，快速上升至2030年的2,000億以上。

積極型投資人可以將爆發力強勁的科技型基金──統一奔騰基金作為布局核心，穩健型投資人或存股族，可以選擇具備股息保護的統一台灣高息優選基金。這檔台股高息基金同時提供累積型及月配息兩種級別，累積型單筆申購只要3,000元，定期定額最低更只要2,000元，月配息級別單筆申購及定期定額則皆為一萬元。12月底前直接向統一投信申購定期定額，就能享有終身零手續費優惠。