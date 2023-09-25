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【早晨財經速解讀】聯準會也裁員300人！全球股市重挫只剩美元漲？

9/25【早晨財經速解讀】聯準會也裁員300人!全球股市重挫只剩美元漲?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股三大指數上周五（22日）收低，結束慘烈的一周，標普500指數和那斯達克均創下3月來最大周線跌幅，且連跌三周。聯準會（Fed）更加堅定長時間維持較高利率的鷹派立場、公債殖利率繼續走高、美元走強、美國政府本周又鬧關門，種種不利因素，讓投資人有如驚弓之鳥。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股4利空烏雲籠罩 但費半已有起色

相較於美股疲軟，美元指數（DXY）維持強勢，22日走高0.21%，收盤報105.583，攀抵六個月高點，周線上漲約0.3%，為連續第十周周線收紅，創近十年來最長連漲紀錄。

MarketWatch網站指出，美元指數完成兩年多來首見的「黃金交叉」，即50日移動均線收在200日移動均線之上，通常被技術分析師視為看多訊號，預告後市會進一步走強，可能對美股形成更多壓力。

標普500指數和那斯達克綜合指數22日各跌0.2%和0.1%，周線各跌2.9%和3.6%。道瓊工業指數周線也跌了1.9%。

不過，美中成立經濟和金融工作組的消息傳出之後，在美上市的中概股22日大漲2.9%，費城半導體指數反彈0.8%，台積電ADR也小漲0.3%，扳回連五日頹勢，較台北交易股票溢價5.5%。一周下來，費半和台積電ADR各跌3.2%和4%。

美國10年期公債殖利率21日創下16年高峰至4.479%後，22日回落至4.438%。

眾議院共和黨人研擬短期支出法案，化解關門危機

隨著距離美國聯邦政府局部關門的期限只剩不到一周時間，美國聯邦眾議院共和黨人正尋求另闢蹊徑，研擬制定只有14~60天的短期支出法案，期能打破支出協商僵局。美國政府關門威脅、加上汽車勞工擴大罷工已衝擊零組件供應，都讓聯準會（Fed）抗通膨並引導經濟軟著陸的任務更加困難。

若國會未採取任何行動，聯邦政府將在10月1日午夜起局部關門，數十萬名公務員放無薪假，政府承包商也沒錢可拿。

印度PC進口許可制傳喊卡，業者鬆一口氣

路透報導，兩名政府官員透露，印度可能延後一年實施要求進口筆電、平板和個人電腦等資訊科技（IT）產品須事先取得許可的計畫，蘋果、三星電子、聯想、戴爾、惠普等公司可鬆一口氣。另據印度經濟時報（ET）的報導，印度政府據傳已取消這項計畫。

印度在8月3日突然宣布這套進口許可制度，用意是「確保進口的是可信賴的硬體和系統」，以降低對進口貨的依賴、鼓勵在地製造，並協助改善印度對中國大陸貿易失衡。不料此計畫引起業界反彈，也遭華府批評，隨即延後約三個月。

蘋果在印生產五年內增四倍達400億美元

印度媒體PTI報導，蘋果計劃未來五年在印度的生產提升四倍。據印度政府官員透露，蘋果上個財政年度在印度產值已突破70億美元，計劃要達到400億美元。

長債或短債？好難抉擇

債券投資人面臨一個關鍵的決策，就是當10年期債券殖利率達到十年來最高點，且聯準會（Fed）表明升息接近盡頭時，到底應該怎麼投資債券？

美國2年期債券殖利率已高達5％以上，是2006年以來最高水準，而10年期公債殖利率上周五首次超過4.5％，是自2007年來首見。

Columbia Threadneedle的Ed Al-Hussainy偏好短債，認為Fed兩年內轉向降息時，短債應該表現不錯。到期時間較短，也避免了長期限所增加的風險，因為在經濟強勁和美國公債發行大增加的情況下，長期殖利率不斷上升，已讓債券投資人嘗盡苦頭。

Al-Hussainy說：「除非你認為Fed會按兵不動兩年，否則5％以上的殖利率呈現相當好的價值。而長天期是你最容易受傷的地方。」

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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