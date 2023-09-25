永豐投顧：跌深 AI 股及低本益比電子股 率先反彈

9月21日大盤出現跳空長黑，直接摜破半年線，也跌破旗型整理的下緣，空方取得優勢。永豐投顧表示，依技術面推論，台股應會繼續下探，如果以震盪區間測量，下跌波段低點滿足約在16,000點；如果觀察5月台股發展軌跡，16,000點是波段上漲的起始缺口，多方在15,961點應該展現強力抵抗。

永豐投顧表示，指數繼續向下的可能較高，指數空間看15,950點至16,500點，權值股承受外資壓力，建議可避開。不過，預期低點不遠，法人青睞的中小型股票有機會率先反彈，其中以跌深的AI股以及低本益比的電子股機會較大。

美國指標股輝達與新上市的 ARM 表現都不如人意。ARM 上市價格過高，所以 IPO 後股價拉回整理情有可原，但不宜過久，這直接影響台股矽智財個股的表現。至於輝達，市場法人應該是追隨輝達經理人先獲利，但研究機構對公司的預期不變，目前股價也來到起漲區，倘若能反彈，可望帶動台灣的AI股。

永豐投顧表示，由於美國利率水準高、美元指數強，外資從台灣、乃至全球回流美國，所以外資賣超難以停止，而台股唯有憑藉本土資金，從投信持續買超可以知道，個股短線只有跟從投信方向才有較高勝算。