外資本周賣超1,056億元 最大提款機是這檔

台股本周下跌576.44點，跌幅3.41%，外資單周賣超1,056.95億元，僅投信買超，統計外資賣超前十大個股，賣超台積電（2330）90,901張最高，外資本周賣超第二、三大個股則是開發金（2883）及台泥（1101），新台幣貶值下，外資提款不斷。

台股今（22）日開低收高，指數由黑翻紅，收在16,344.48點，上漲27.81點，漲幅0.17%，但仍無法扭轉本周大跌的命運，周線重挫3.41%，下跌576.44點；三大法人本周合計賣超1,291.04億元，其中，外資賣超1,056.95億元，改寫2022年6月中旬以來單周賣超最高金額，自營商賣超332.59億元，僅投信買超98.49億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，受聯準會鷹派的展望影響，上周外資短暫買超後，本周再度轉為賣超，累計9月來外資已調節台股1,307.72億元，金額已超過8月調節的1,240.02億元，導致大盤欲振乏力，指數跌破半年線支撐。

統計外資本周賣超前十大個股依序是台積電、開發金、台泥、長榮航、聯電、中鋼、台新金、國泰金、玉山金、合庫金等，金融股占了5檔，外資單周賣超開發金58,508張，居賣超個股第二大，台泥也遭賣超54,637張，單周賣超超過5萬張的還有長榮航。

不過，也有受到外資青睞買超的個股，統計本周外資買超前十大個股依序是慧洋-KY、光寶科、陽明、中鴻、大同、元大金、正新、緯創、三商壽、技嘉；其中，航運股有2檔，AI股則有3檔，金融股也有2檔。