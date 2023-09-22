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千金股排名洗牌 力旺大漲逾8% 超車大立光

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（22）日開低，盤中曾下殺至16202.43點，隨後受到拉抬，午盤於平盤附近震盪，千金股中的力旺（3529）開低走高，早盤以1940元開出，盤中一度觸及漲停2165元，盤中漲幅逾8.8%，超車大立光，擠進第三高價股。

力旺第2季營收6.96億元，歸屬母公司業主淨利3.51億元，每股純益4.71元；累計上半年合併營收13.64億元，歸屬母公司業主淨利6.64億元，每股純益8.91元；上半年主要受整體晶圓代工市況疲弱所拖累。

力旺表示，今年上半年為營運低點，隨著新產品設計定案進入量產，預期下半年營運將逐季往上，預估下半年營業利益率將比上半年提高數個百分點，簽約授權金也將較上半年大幅成長。

力旺持續發展新技術，除5奈米將導入自駕車、資料中心及人工智慧（AI）應用，以及3奈米與Arm展開合作，預計2024年待驗證過可獲客戶採用，2025年量產外，22奈米新興記憶體MRAM及ReRAM陸續完成驗證，已導入客戶產品設計中。

力旺 奈米

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