AI 跌夠了嗎？這幾檔連三紅領軍反彈

台股大盤指數失守半年線，AI股仍陷入整理中，但有法人表示，已開始出現AI股超跌，可以尋找買點的聲音，加上選舉逼近、中秋變盤的預期等，除推升政策概念股出現增溫，AI股也出現反彈跡象，今（22）日指標股緯創（3231）、廣達、技嘉、英業達等連三漲，帶領相關個股反彈，奇鋐大漲逾6%，創意、世芯-KY、勤誠等盤中漲幅逾4%。

AI熱潮下，各代工廠營運策略也著調整，廣達、仁寶、緯創、英業達、技嘉、微星等都積極投入AI市場；廣達業績回溫，主要是受惠AI及電動車的雙利多組合，旗下AI伺服器全球市占率逐漸擴大，預估在新品陸續推出下，將進一步推升營收表現。

緯創朝高毛利事業布局，今年AI伺服器業務進入快速成長期；緯創8月營收728.91億元，累計今年前8個月合併營收5,591.63億元，隨著出貨回溫，有助推升整體營運表現，另外，輝達（NVIDIA）B100產品預計在明年第2季、第3季出貨，將進一步挹注營收表現。

技嘉8月營收119.4億元，月增37%，年增51%，主受惠AI伺服器出貨推升營收的表現，法人預估，第3季營收將可季增兩成，第4季雖進入主機板出貨淡季，但伺服器需求仍高，預估營收將季增2%；外資看好技嘉第4季AI伺服器出貨量攀升，給予優於大盤評等，目標價340元。

台股今日仍是開低，但AI股則是出現反彈，指標股緯創、廣達、技嘉、英業達等今日上漲，已是連續3個交易日上漲，領軍AI股逆勢上漲；緯創以99.7元開低後翻紅，一度拉升至102元，盤中守在百元關卡之上，漲幅0.99%。

廣達以216.5元開低後走高，盤中翻紅一度拉升至226.5元，盤中漲幅逾3%；技嘉早盤以267元開低後走高，一度衝高至277.5元，盤中漲幅2.97%；英業達也是開低走高，早盤以48.1元開出後一度拉升至49.25元，盤中漲幅1.75%。

這4檔指標股出現連三漲之外，多檔AI股也是反彈上漲的攻勢，高價千金股的創意及世芯-KY盤中漲幅逾4%；緯穎漲幅逾3%；勤誠也上漲逾4%；奇鋐盤中更是大漲逾6%。