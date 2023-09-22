法人看好上詮與台積電合作 切入NVIDIA供應鏈

今（22）日矽光封裝產業上詮（3363）早盤開低走高，上漲逾5元，漲幅逾7%，逆勢抗跌、表現突出。法人表示，上詮股價成長空間仍大，與台積電（2330）協同開發並切入NVIDIA供應鏈，有利市盈率提升。

法人指出，上詮與台灣半導體巨頭台積電達成合作夥伴協議，有助於獲得更多全球客戶的訂單，尤其是在晶圓代工方面，台積電為上詮提供了極大的機會，有望提高其收入和利潤。另一個關鍵則是上詮參與NVIDIA供應鏈，有助於擴大其業務範圍，提高業績。

此外，法人補充，上詮主要產品為光纖被動元件的設計、製造與銷售服務，營收佔比約90%，包含光纖跳接線79%、光纖耦合產品4%、光纖連接線1%。

主要客戶為國內外光纖通訊模組製造商、光纖通訊設備製造商及經銷商等。主要生產據點位於台灣新竹、苗栗廠，另一半產能位於中國江西、中山廠，較高階的保偏光纖 (PM fiber)、主動式光纜 (AOC)及光收發模組Transceiver皆在台灣廠生產。