法人：記憶體市況復甦 相關 PCB 廠添動能

周四（21日）美股四大指數收盤下跌，影響台股今（22）日開盤。欣興（3037）今天股價以177.5元開低；景碩（3189）開低，開盤價109.5元；南電（8046）開低且微幅震盪，開盤價259.5元。雖然個股表現相對弱勢，但法人還是持續看好未來相關市場的發展。

法人表示，BT終端應用於記憶體比重僅占20%，其中75%以上仍來自於手機產品，且載板業者目前ABF占比均大於50%，法人認為ABF於2024上半年前仍供過於求下，短期除了受惠新平台轉換的欣興（3037）外營運難有起色，法人持續維持欣興為載板廠首選想法不變，目標價228元，景碩（3189）及南電（8046）則維持中立投資建議。

記憶體市場經歷長期調整後，已經度過了最低谷的狀況，現在進入了回升階段。這對於相關的記憶體晶片、BT載板和PCB板的生產商來說是一個積極的消息。

法人指出，尤其是BT載板，它與記憶體市場之間的聯動性較高，已經在第2季度顯示出復甦的跡象，並且預計在第3季度將受到蘋果新機的需求增加的影響，這些因素將有助於推動相關廠商在下半年實現更多的增長動能。