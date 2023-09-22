9/22【早晨財經速解讀】 鷹派崩跌!台灣央行升不動?台幣32關卡失守!

美國股市周四跌到6月以來最低，美國10年期公債殖利率觸及10年來最高，因為最新的勞動市場數據強化了聯準會（Fed）維持高利率更長時間的理由，致使投資人風險偏好受打擊。

道瓊工業指數下跌370.46點，跌幅1.08%，收34,070.42點；標普500指數下跌72.2點，跌幅1.64%，收4,330點；那斯達克指數下跌245.14點，跌幅1.82%，收13,223.99點。

主要股指均下跌超過1%，跌破關鍵的100日移動平均線，這被部分技術分析師視為看跌訊號。此前一天，聯準會主席鮑爾警告，通膨距離回到2%目標還有很長的路要走。

亞馬遜（Amazon）、輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）和Alphabet等對利率敏感的巨型股拖累標普500指數和那斯達克指數跌到6月以來最低收盤水準。

周三，為期兩天的貨幣政策會議結束，聯準會一如預期將聯邦資金目標利率區間維持在5.25%-5.50%不變。 最新經濟預測（包括備受關注的點陣圖）顯示，利率明年一整年都將保持在高點。

GLOBALT高級投資組合經理Thomas Martin說：「如果利率更長時間內處於高位，系統的壓力更大，經濟的壓力也更大。這給人們另一個機會說，我們剛剛開始感受到升息的滯後效應可能真的產生影響。」

Martin表示，「經濟不會軟著陸的可能性提高」。他提到利率上升帶來的經濟壓力，以及學生貸款恢復還款、美國聯合汽車工會（UAW）罷工、政府可能停擺、美國公債殖利率上升、原油價格攀升， 以及美元走強。

美國上周初請失業金人數意外下降9%，觸及八個月來最低，這證明聯準會的看法,，即對勞動市場仍然過於吃緊、給薪資帶來上漲壓力，而且經濟的韌性足以承受更長時間的高利率。

隨著為抑制通膨而採取的全球性緊縮政策達到頂峰，「在更長時間內維持高利率」已經成為全球主要央行的共同信條。

Martin表示：「今天上午有關各國央行的消息真不少，所有央行都是鷹派。」

標普500指數11大類股均下跌近1%或更多，房地產類股創3月以來最大單日跌幅。

半導體公司博通挫低2.7%，此前報導稱，Alphabet旗下谷歌的高管討論，最早2027年博通將不再是谷歌AI晶片供應商。

Klaviyo在掛牌上市後第二天上漲2.9%。另一家新近上市的公司安謀（Arm）下跌1.4%，目前僅比51美元的發行價高出1美元。

費城半導體指數下跌1.8%。

聯邦快遞勁揚4.5%，此前該公司公布的獲利遠優於預期。

Fox Corp和新聞集團分別上漲3.2%和1.3%，有消息傳出梅鐸將辭去董事長一職。