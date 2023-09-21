利率維持高檔！法人展望台股資金面、基本面中長線樂觀

美國聯準會9月會議維持利率不變，利率點陣圖則仍透露年內有再次升息的機會、且明年將維持在 5% 以上高利率，對市場傳達高利率將維持一段時間。法人建議投資人逢低分批布局或透過定期定額投資主動式台股基金，掌握後續投資契機，展望2024，資金面與基本面的發展仍將優於2023年，對台股中長線的展望相對樂觀。

短線大盤受到Fed再度升息的機率升高、電子旺季不旺確立、中國大陸經濟不佳等事件使得指數陷入震盪。日盛上選基金研究團隊表示，產業方面，AI概念股9月受到美國對AI晶片禁令延伸到中東國家訊息影響，加上輝達（NVIDIA） L40S有機會取代A100傳聞，市場資金有從AI供應鏈轉往一般伺服器及記憶體的現象，未來持續關注相關供應鏈基本面是否能跟上股價變化；AI Server供應鏈9月開始進入出貨旺季，基本面相對較佳，仍為觀盤主要重點。

台新投信量化投資部主管黃鈺民表示，雖然台股中長線不看淡，但基於今年來AI股漲多，以及對2023年經濟衰退恐懼，預期短線波動度大增，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，優先布局永續高息中小型ETF，藉由高配息優勢降低波動度，另一方面，逢低布局中小型股亦可掌握後市大盤反彈的爆發力行情。

日盛上選基金研究團隊補充，此次FOMC利率決策會議會後聲明無太大變化，不過對整體經濟環境的看法出現轉變，對經濟成長的看法由溫和放緩調整至穩健成長、就業市場從穩健改為放緩，顯示出美國經濟軟著陸的可能性增大，且就業市場的降溫有利於核心通膨降溫。同時利率點陣圖也預測2024年的利率終值也提高到5.1%，意謂降息空間僅剩2碼，這將是強化利率長期走高的訊號。