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台股下跌218.08點 三大法人賣超397.84億元
台股今（21）日開低走低，盤中最低一度達16300.54點，終場收16316.67點，下跌218.08點，跌幅1.31%，成交量2772.48億元，三大法人賣超397.84億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超339.76億元，投信買超1.9億元，自營商賣超（合計）59.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.53億元，自營商（避險）賣超49.45億元。
台股下跌超過200點，台積電（2330）開低走低，早盤以530元開出，終場收527元，下跌8元，跌幅1.49%，創5月24日以來新低。聯發科（2454）同樣拉回整理，終場收746元，下跌13元，跌幅1.71%。
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