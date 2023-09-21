富世達、AMAX-KY IPO 案大復活 將重返證交所董事會

散熱大廠奇鋐（3017）旗下軸承廠富世達（6805）、AMAX-KY股票初次上市（IPO）案柳暗花明，在中國證監會通知不納入境外 IPO 備案範圍後，有望重啟 IPO 作業。據悉，臺灣證券交易所將要求兩家業者提出台、陸兩地律師出具之意見，若無疑義，再提證交所董事會討論，預計最快本月底審議。

中國大陸證監會今年初宣布《境內企業境外發行證券上市試行辦法》新制及五項配套指引，3月底起只要營運主體在陸企業赴海外 IPO 或增資，均需經證監會備查，新規牽動台商企業 IPO 規畫，另一方面，證交所今年來審議通過營運主體在中國大陸的企業，如富世達、AMAX-KY 上市審議案時，都會加上企業須完成備案程序條件。

影響所及，富世達8月初公告考量市場客觀環境變化及資金募得可行性等因素，向證交所提出申請股票上市買賣開始期限延長三個月，市場即猜測真正問題就出在對岸要求向當地監證會備案，且不只富世達受影響，恐怕有超過十家公司。

然而備案問題在近日出現轉機，隨著富世達、AMAX-KY 向證監會提出備案材料後，陸續收到中國證監單位通知暫不納入備案管理範圍，兩家公司並分別於12、13日重訊公告。不過，鑑於證監會通知的是暫不納入備案管理範圍，後續是否再出現變動，證交所內部傾向富世達、AMAX-KY 找台、陸兩地律師出具意見再向證交所提出申請，屆時再由證交所董事會討論。