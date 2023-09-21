股匯雙殺！新台幣貶至新低 台股早盤跌逾百點摜破半年線

周三（20日）美股四大指數收盤下跌，影響台股今（21）日開盤。今日開盤下跌59.33點，開盤指數16,475.42點；台積電ADR周三再跌1%，今日台積電（2330）以530元開盤，下跌5元。

根據國內大型投顧指出，台積電（2330）向供應商推遲先進製程設備交付傳聞四起，外資隨即補刀點名產能利用率恐下滑，且2024資本將減少一成，對盤有一定殺傷力；此外，受到美國車廠發動罷工、西德州原油期貨衝上92元等負訊息攪局，加上中國經濟疲弱導致亞幣競貶，美元指數升破105，諸多不確定因素影響投資信心，外資也延續調節慣性。

所幸台股獲得投信充分支援，在土洋法人籌碼拉鋸下，指數嚴守半年線關卡，不過需留意季線扣抵值進入今年高檔區約16,600點至17,600點之間，下彎季線反壓與前方M頭套牢區形成雙重牽絆，短線多方攻堅不易，投資人控管資金水位，保持彈性短打為宜。可以觀察IC設計、被動元件、PCB等相關概念，由於時序進入年底旺季，整體供需結構值得持續追蹤。

周三（20日），美股四大指數收盤：道瓊指數下跌76.85點、跌幅0.22%，那斯達克指數下跌209.06點、跌幅1.53%，標準500指數下跌41.75點、跌幅0.94%，費半指數下跌60.22點、跌幅1.74%。

台積電ADR周三再跌1%，收在87.29美元，連續四天下挫，較台北交易溢價4.5%。費城半導體指數同日大跌1.7%。

美國股市三大指數周三全面下跌，科技股跌得最重，聯準會（Fed）一如市場預期維持主要利率不變，但預告可能還會升息。市場大多不樂見這一訊息。FOMC 維持聯邦基金利率在5.25%-5.5%區間不變，是22年高點。但重點是，Fed 現在對2024、2025年的利率預測較6月時更高，反映美國經濟的韌性、強勁的勞動力市場且通膨頑固。

美國公債殖利率徘徊在至少15年高位附近，對利率敏感的大型成長股微軟、蘋果和輝達（Nvidia）拖累那斯達克綜合指數最重，也表明華爾街終於接受較高的借貸成本將持續更長一段時間這一現實。微軟跌2.4%，蘋果跌2%，輝達跌2.9%。

三大法人周三集中市場合計賣超251.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超182.1億元，投信買超23.6億元，自營商（自行買賣）賣超31.8億元，自營商（避險）賣超61.6億元。

統一期貨表示，期貨方面，外資周三逢低回補2,616口空單，未平倉淨空單回落至8,568口，並未出現5,000口以上的大額回補， 留意後續仍有加空的可能。十大特定法人減碼1,809口空單至-12,194口，仍維持高空單水位，整體籌碼偏空。

周三台指期延續跌勢，後續觀察拉回至半年線時，能否再現買盤，同時外資期貨空單出現大額回補，將有望延續半年線、季線區間行情。惟半年線若未有買盤並遭長黑K摜破，加上外資期貨空單留倉創高，大盤可能將出現中期修正。

周四凌晨美國利率決策出爐，本次公告不升息，但近期油價大漲，使下半年通膨難以壓抑，可能驅使鮑爾於會後談話中，釋出較為偏鷹的展望。過往若經濟數據佳，使通膨、升息預期升溫，反而為指數帶來負面影響，但 近期數據開始與股市出現同向，顯示近期升息與通膨不再是驅動股市的首要因素，經濟基本面展望才是關注焦點。