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小資入門市值型ETF全攻略 00922指數定期定額年化報酬率7%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數定期定額績效。(資料來源：Bloomberg，定期定額以每月最後1個營業日為扣款日，每月扣款 5,000 元。指數成立以來之累積投資成果，為2013/11/30-2023/8/31期間內扣款，計算而得之歷史報酬。)
00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數定期定額績效。(資料來源：Bloomberg，定期定額以每月最後1個營業日為扣款日，每月扣款 5,000 元。指數成立以來之累積投資成果，為2013/11/30-2023/8/31期間內扣款，計算而得之歷史報酬。)

8月以來受美國科技股修正，加上美元指數轉強，外資心態偏空影響，AI概念股陷入震盪，讓7月看到AI股大飆漲而跟風進場，甚至大開槓桿玩融資、當沖的投資小白，如今哀鴻遍野。國泰投信ETF研究團隊表示，AI仍為長線趨勢不變，但投資個股波動較大，若無相關背景知識易陷入追漲殺跌的誤區，建議初入股海的投資人，可透過ETF的方式持有一籃子股票，降低重壓單一個股的風險。

台股市值型ETF以貼近大盤走勢、跟著台股成長為目標，適合小資族、理財小白當作投資入門首選，持有市值型ETF 並拉長投資時間，藉由複利的威力讓資產安穩增值。投資初始因為本金有限，更要將錢花在刀口上，不僅基金績效要好，更要節省不必要的花費，包含經保費、配息匯費還有申購手續費，都得「金金計較」。

國泰台灣領袖50 ETF(00922)即是今年新推出的市值型ETF，聚焦市值大、獲利佳、低碳轉型的50檔台股領袖級企業，9月18日收盤價16.28元，若小資族月月存5,000元，大約3~4個月即可存到一張，張數累積很有感。而會直接影響報酬率的經保費，相較市面其他市值型ETF 約介於0.185%~0.355%間，00922僅0.235% 相對友善。

國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇加碼分享兩個容易被忽略的隱藏費用，第一是配息匯費。以00922為例，基金保管銀行為中國信託商業銀行，意即配息會由中信銀行匯出至投資人的配息帳戶，若配息帳戶非屬中信銀行，則會被收取每次10~15元的跨行匯費，對於剛開始投資，配息可能不多的小資族來說，確實占比不少。若要一勞永逸省下這筆費用，可透過國泰投信阿發智能客服線上申辦，或填妥｢國泰ETF基金收益分配資料異動申請書」並email、傳真或郵寄至國泰投信，將配息帳戶變更為中信銀行帳戶，就能省下這筆開銷。

第二是手續費。買進ETF時，券商會收取成交金額的0.1425%當作手續費，雖然目前不少券商提供1~65折不等的優惠，但其實定期定額的手續費更低，多數券商不限扣款金額、每筆僅收取1元，若設定每月定期定額扣款一次，一年也只花費12元！此外，定期定額績效也很亮眼，以00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」為例，若從2013年11月26日該指數成立以來持續定期定額投入，年化報酬率約7%，如此省錢、省時、報酬率又佳的投資方式，絕對是小資族理財的最佳幫手。

ETF 中信銀行

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