9/21【早晨財經速解讀】聯準會放鷹!年底放話再升息?AI熱潮回調開始?

聯準會（Fed）20日一如預期按兵不動，但暗示年底前還會再升息一次。以下是聯準會本次決策與主席鮑爾記者會的重點整理：

1.本次基準利率維持不變

FOMC維持聯邦基金利率在5.25%-5.5%區間不變，是22年高點，符合市場預期。但重點是，Fed現在對2024、2025年的利率預測較6月時更高，反映美國經濟的韌性、強勁的勞動力市場且通膨頑固。

2.今年底可能再升1碼 對明年降息幅度的預估收斂

「點狀圖」顯示，19位官員中有12人預測年底前再升息1次；對2024年底利率的預估中值為降至5.1%，這高於6月時預測的4.6%，這意味明年底前只會降息2碼，而非6月時預測的4碼。最新的利率預估都比原先的預估高出50個基點（2碼），代表Fed預期利率會維持在較高水準較久一些。

Fed在今年底前還有兩場會議，與會官員們可能會有激烈論戰：19位官員中有12位預期年底前再升1碼是合適的，剩餘7位傾向支持按兵不動。鮑爾說，決策將取決於未來出爐的數據。

3.Fed調高今年經濟成長預估 鮑爾說軟著陸是目標

鮑爾說，經濟「軟著陸」是Fed的主要目標，希望對勞動市場的傷害小，他同時說這種結果是有可能發生但無法篤定。

關於經濟展望，Fed將2023年經濟成長預測上修至2.1%，估明年成長1.5%；估2024年失業率將上升至4.1%並見頂，這低於6月預測的4.5%。

Fed官員也預估通膨率持續下滑，預估今年核心通膨率為3.7%、明年降至2.6%、2026年降至2%。

4.鮑爾：中性利率可能更高 尚不清楚

鮑爾說，中性利率可能高於當前的估計，但決策者尚不清楚。

他說：「考量到利率的變化，經濟可以說已經強於許多人的預期」，也有可能「出於各種原因，中性利率更高，我們不清楚」，「也有可能只是因為政策限制力度不夠、持續時間不夠長」。

5.點狀圖偏「鷹派」 但鮑爾發言基調較為平衡

雖然點狀圖顯示官員的立場偏鷹，但鮑爾的發言顯然更為平衡。他表示，在利率接近見頂之際，委員會有必要更為審慎，而且過度緊縮或緊縮不夠的風險已變得更為正反兩面。他也表示，委員會的利率預測不代表計畫，同時強調關於展望有相當的不確定性。他對通膨的態度依然堅決：「人們討厭通膨。討厭它。」

6.市場如何反應？

2年期公債殖利率竄升至2006年來最高、美股轉跌，標普500下跌0.9%、那斯達克指數大跌1.5%。美元走勢波動、油價下跌。