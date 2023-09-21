盤中零股資訊揭露 減為5秒

證交所昨天宣布，十一月廿七日起，盤中零股試算行情資訊揭露間隔，將從十秒縮短至五秒。券商表示，未來投資人的零股交易價格更能貼近實際市場價，也更能掌握買賣時機，但另一方面，由於揭露時間縮短，頻率相對會提高，券商的資訊系統恐怕也需要更大的承載量。

業者指出，系統能否運行無阻將是新制帶來的重要挑戰，尤其相對於大型券商，小型券商在系統線路及容量的擴張上，成本負擔更大。此外，現行零股交易，除了台積電、聯發科、廣達、台灣五十、大立光、聯詠這些高價股名列前茅之外，也有不少投資人趁著股市低檔進場撿便宜，價格僅幾十元的低價股也用零股交易。

業者表示，雖然是推動普惠金融，但低價股的零股交易，並不符合業者資源的使用效益，而未來零股交易投資人增加、規模擴大的同時，「錯帳」風險，諸如在整股和零股之間的key錯單等風險也隨之增加，業者也必須小心。

證交所表示，盤中零股交易是證券市場達成普惠金融政策目標的關鍵工具，藉由整股化為零股，來降低投資門檻，讓更多投資人能夠參與台股。

現行盤中零股每隔十秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，券商認為，現在零股價格揭露縮短至五秒鐘，將可更接近實際市場價。

證交所指出，考量盤中零股撮合間隔時間，已於去年十二月十九日從三分鐘縮短至一分鐘，為同步提升市場資訊的即時性，因此訂自十一月廿七日起，縮短盤中零股試算行情資訊揭露為每隔五秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，讓投資人有更充分且即時的資訊，作為買賣時的參考。