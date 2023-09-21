聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤中零股資訊揭露 減為5秒

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
證交所昨天宣布，十一月廿七日起，盤中零股試算行情資訊揭露間隔，將從十秒縮短至五秒。本報資料照片
證交所昨天宣布，十一月廿七日起，盤中零股試算行情資訊揭露間隔，將從十秒縮短至五秒。本報資料照片

證交所昨天宣布，十一月廿七日起，盤中零股試算行情資訊揭露間隔，將從十秒縮短至五秒。券商表示，未來投資人的零股交易價格更能貼近實際市場價，也更能掌握買賣時機，但另一方面，由於揭露時間縮短，頻率相對會提高，券商的資訊系統恐怕也需要更大的承載量。

業者指出，系統能否運行無阻將是新制帶來的重要挑戰，尤其相對於大型券商，小型券商在系統線路及容量的擴張上，成本負擔更大。此外，現行零股交易，除了台積電、聯發科、廣達、台灣五十、大立光、聯詠這些高價股名列前茅之外，也有不少投資人趁著股市低檔進場撿便宜，價格僅幾十元的低價股也用零股交易。

業者表示，雖然是推動普惠金融，但低價股的零股交易，並不符合業者資源的使用效益，而未來零股交易投資人增加、規模擴大的同時，「錯帳」風險，諸如在整股和零股之間的key錯單等風險也隨之增加，業者也必須小心。

證交所表示，盤中零股交易是證券市場達成普惠金融政策目標的關鍵工具，藉由整股化為零股，來降低投資門檻，讓更多投資人能夠參與台股。

現行盤中零股每隔十秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，券商認為，現在零股價格揭露縮短至五秒鐘，將可更接近實際市場價。

證交所指出，考量盤中零股撮合間隔時間，已於去年十二月十九日從三分鐘縮短至一分鐘，為同步提升市場資訊的即時性，因此訂自十一月廿七日起，縮短盤中零股試算行情資訊揭露為每隔五秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，讓投資人有更充分且即時的資訊，作為買賣時的參考。

券商 投資人 情資

延伸閱讀

證交所訪美 取經T+1交易結算制度

將宣布大事！IC通路二哥文曄14日停牌一天

證交所與政大並肩前行 協助學生無縫接軌證券市場

證交所進駐基泰建設 查這四大重點

相關新聞

基泰內控缺失 證交所罰50萬

基泰建設的基泰大直建案引發鄰房坍塌工安事件，證交所日前派員前往基泰查核後，昨天宣布針對基泰內控缺失開罰五十萬元，並將持續...

盤中零股資訊揭露 減為5秒

證交所昨天宣布，十一月廿七日起，盤中零股試算行情資訊揭露間隔，將從十秒縮短至五秒。券商表示，未來投資人的零股交易價格更能...

外資三天賣超台股565億

外資連三日賣超台股，衝擊指數連三跌，今（21）日將回測半年線支撐。其中值得注意的是，外資近三日共計大賣台股565.8億元...

高股息ETF之亂 3／動用平準金拉高配息？廣告太吹噓？金管會5招平抑亂象

台灣人狂愛高股息ETF，為迎合投資人需求，業者推出的商品從年配、季配變成月月配，花招百出，很多投資人恐怕都搞不清楚，自己到底是真的賺到了？還是假象？由此衍生爭議，金管會決定出手整頓，研擬五大導正措施，並嚴防可能的踩踏效應。

高股息ETF之亂 2／高股息ETF還適合存股嗎？ 投資人該如何因應？

8月16日除息的國民ETF國泰永續高股息（00878），只花了三天的時間就完成填息；ETF驚奇之處在於不只00878上演填息秀，國泰股利精選30（00701）兩日填息，復華台灣科技優息（00929）更是一日填息達陣。

高股息ETF之亂 1／「高股息」與利息大不同 破解常見3大迷思

你在銀行存100元，利息5元，你的資產變成105元；但如果是價值100元的股票，股息5元，在不確定填息情況下，股價就變成95元，你的總資產還是100元，並沒有像銀行利息一樣，有了「息」會讓總資產變多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦