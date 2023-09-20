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調查結果出爐！基泰釀大直鄰房坍塌 證交所開罰了

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
基泰大直建案導致鄰房坍塌。本報資料照片
基泰大直建案導致鄰房坍塌。本報資料照片

基泰建設（2538）基泰大直建案導致鄰房坍塌，臺灣證券交易所11日派員到基泰公司進行內控實地查核，調查結果出爐。證交所今(20)日宣布對基泰開罰50萬元。

證交所今(20)日表示，經查其建案的採購及付款循環、生產循環未能考量實際營運性質建立有效內部控制制度及執行，核有多項缺失，已違反證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項規定，故證交所處以違約金新台幣50萬元，並函請基泰公司洽非簽證會計師進行內部控制制度專案審查及嗣後確實改善，證交所將持續追蹤其改善辦理情形。

金管會先前指出，證交所對基泰進行內控查核範圍，包括工程發包、工程施工及監督、廠商評等紀錄的評估及簽核程序等已位列查核的三大重點，若有違反股東權益的重大情節，最重將開罰500萬元。

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