台股下跌101.57點 三大法人賣超251.06億元
台股今（20）日開高走低，盤中最低一度達16522.38點，終場收16534.75點，下跌101.57點，跌幅0.61%，成交量2777.7億元，三大法人賣超251.06億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超181.91億元，投信買超24.28億元，自營商賣超（合計）93.43億元，其中自營商（自行買賣）賣超31.81億元，自營商（避險）賣超61.62億元。
台股拉回下跌逾百點，台積電（2330）開低收最低，早盤以536元開出，終場收535元，下跌3元，跌幅0.55%，離前波低點534元只有1元之差。聯發科（2454）同樣拉回整理，終場收759元，下跌14元，跌幅1.81%，跌破5日均線。
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