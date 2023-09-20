貨櫃輪有望回溫 陽明法說前上漲逾1% 萬海、長榮量價揚

巴拿馬運河塞船事件無解、航商巨擘馬士基看好歐美消費需求轉強，貨櫃輪出現回暖訊號，貨櫃三雄今（20）日股價表現強勢，萬海（2615）盤中上漲逾2.5%，股價創近2個月新高，陽明（2609）下午即將召開法說，股價早盤上漲逾1.3%，一度收復季線，長榮（2603）盤中也有逾1%的漲幅。

根據外電報導，馬士基執行長柯文勝表示，已見到全球貿易回暖的初步跡象，除非市場再度出現意外的負面震撼，不然供應鏈庫存瓶頸已經改善，已經看到歐美的消費力道逐漸回升，成為另一波貨櫃輪業者驚喜的新上升動能，期望時序進入2024年前需求能緩慢回升。

根據最新的SCFI運價指數，呈現連兩周下跌，指數來到948.68點，周跌幅為5.06%；目前主要是受到大陸十一長期出貨需求還不夠旺影響，短期指數反彈後回檔修正；目前市場聚焦巴拿馬運河船舶排隊的情況，如果影響持續擴大，將為貨櫃輪市場投入新變數。

統計投信自7月31日起自9月14日連續買超陽明及萬海，共計33個交易日買超，長榮也從8月17日起獲投信連續買超24個交易日，共計買超逾2萬張。

長榮8月營收249.18億元，月增6.38%，年減56.62%，陽明8月營收122.37億元，月增6.82%，年減65.13%，萬海8月營收85.70億元，月增4.06%，年減59.79%。