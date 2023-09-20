資金進駐落後補漲股 凱基投顧看好這三族群
台股月中一度進逼萬七關卡後，盤面持續整理，凱基投顧表示，短期經濟陰霾逐漸散去，包含美國經濟軟著陸機率提升及中國採取多項政策行動並暫時避免陷入困境的房地產開發商碧桂園出現違約等，再加上華為推出最新旗艦機「Mate60 Pro」並造成熱賣的情況下，帶動最近市場資金轉而追逐智慧型手機、PC、消費性電子等相關供應鏈，成為投資人短線進可攻、退可守的選擇。
凱基投顧最新研究報告指出，整體製造業與半導體產業超過一年半以上的庫存調整後，樂觀預期手機、PC、消費性電子等供應鏈於今年底之前迎來庫存回補潮，但仍要注意終端需求的復甦強度待觀察。截至8月為止，整體製造業採購經理人指數當中的新訂單相對庫存的比例，已連續三個月站穩1.0以上，意味庫存已順利消化且終端需求也同步好轉，這亦可預告接下來整體製造業將有機會於年底前迎來庫存回補周期。
此外，截至今年第2季為止，半導體產業當中的手機晶片庫存已連續兩個季度下滑，驅動IC相關晶片的庫存亦已降到正常水準之下，這將成為智慧型手機、PC、消費性電子等次族群有機會在下半年迎來庫存回補的重要指標；但凱基投顧同時也提醒投資人，智慧型手機、PC、消費性電子等次族群後續的實質終端需求表現，將牽動本波庫存回補的強度與長度。
凱基投顧觀察到，AI相關供應鏈短期股價缺乏催化劑導致資金流出後，多餘資金找尋歸宿，外資法人與投信於近期也跟進布局手機與消費性電子相關類股，投資人可依循評價面偏低（目前評價低於過去五年平均水準）與基本面觸底、（2024年獲利將較2023年增長）的兩大投資主軸，篩選短線操作投資標的。
針對投資人的理財需求，凱基投顧不僅提供最專業且完整的研究報告，更打造台股投資節目「凱基股股漲」，每周一至每周五晚上九點於凱基投顧官方YouTube頻道播出，提供每日大盤走勢解析、深入產業分析與熱門個股追蹤，幫助投資人以簡而易懂的方式輕鬆掌握股市行情。
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