文曄飆漲停衝達百元 蓄勢挑戰歷史天價

半導體通路商文曄（3036）宣布收購加拿大商 Future Electronics 全部股權案後股價急漲，今（20）日開高走高衝上漲停100元，排隊買單逾7,900張，股價距前高僅1元，距歷史高價的103元也不遠。

文曄宣布以38億美元（約台幣1,216億元）現金收購加拿大IC通路商 Future Electronics 公司100%股份；在收購完成後，將進一步推升文曄的產業地位

Future 總部在加拿大，上半年營收為29億美元，營業利益2.28億美元，稅後淨利1.84億美元，營運軌跡達47個國家，約5,200名員工；文曄表示，兩家公司高度互補，預計將可為客戶、供應商、員工和股東的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。

文曄在收購案宣佈後股價一路急漲，9月15日恢復交易後就衝上漲停，今日早盤以95.8元開高後再衝上漲停100元鎖死，漲停及市價排隊買單超過7,900張，距前波高點101元僅1元，且蓄勢挑戰歷史高點。